Recibe Sonia Mendoza ofrecimientos de otros partidos políticos

Luego de dimitir a la contienda interna panista por la candidatura al Gobierno del Estado, Sonia Mendoza Díaz, reveló que ha recibido ofrecimientos de diferentes partidos políticos para ser postulada a diferentes cargos de elección popular, en las próximas elecciones del 2021.

La congresista local, argumentó que el hecho de recibir invitaciones de otros institutos partidistas, habla de la competitividad política con la que cuenta en la actualidad.

En entrevista, dijo que no se declara abierta para buscar otro puesto gubernamental, porque "ahorita" está centrada en promover su proyecto y "decirles que hay mucha Sonia para rato", comentó.

Mendoza Díaz asumió que como panista de larga trayectoria, "siempre" antepone los valores, el bienestar y el bien común, por encima de los intereses propios. "Uno tiene que entender, a veces, que las circunstancias que, aunque, tú tengas las preferencias internas, tienes que entender que hay intereses mezquinos de por medio", acusó.

"Tengo ofrecimientos no nada más por Acción Nacional (...) a mí me han buscado y eso demuestra la competitividad que tengo. Es que sí he recibido ofrecimientos de otros partidos políticos para competir en diferentes cargos", admitió.