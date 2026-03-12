Recibe UASLP apenas 10% del subsidio federal y estatal 2026

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) apenas ha recibido alrededor del 10 por ciento del subsidio federal y estatal que le corresponde para 2026, reveló el rector Alejandro Zermeño Guerra, quien insistió que la falta de recursos mantuvo a la institución bajo presión financiera durante los primeros meses del año.

El rector explicó que el subsidio federal anual destinado a la universidad es de "un poquito menos de 3 mil millones" de pesos, mientras que la aportación estatal debería ascender a 516 millones. Sin embargo, hasta ahora solo ha llegado una fracción del monto comprometido. "Eso obviamente nos tenía muy ahorcados. El día de ayer en la tarde llegó parte del recurso federal y con eso pudimos dispersar la nómina", señaló.

Zermeño Guerra detalló que la universidad pasó enero, febrero y parte de marzo sin recibir ministraciones, lo que generó complicaciones para cubrir gastos operativos y mantener su funcionamiento regular.

La falta de liquidez también ha impedido saldar compromisos financieros. El rector confirmó que la institución mantiene pendiente el pago de un préstamo por 100 millones de pesos otorgado por el Gobierno del Estado. A su vez, estimó que la administración estatal mantiene adeudos con la universidad cercanos a 530 millones de pesos, considerando aportaciones, servicios y otros conceptos acumulados. "Todavía tenemos una deuda del préstamo del gobierno del estado que no hemos podido pagar", añadió.

El retraso en la llegada de recursos también impactó actividades deportivas universitarias. Inicialmente se canceló la participación de estudiantes en la Universiada Nacional, debido a que el presupuesto estimado era de 3.5 millones de pesos, monto con el que la institución no contaba. Posteriormente se decidió limitar la participación a las fases estatal y regional, con un costo aproximado de 300 mil pesos, recurso que finalmente fue liberado esta semana.

De acuerdo con el esquema de financiamiento público publicado por la Secretaría de Educación Pública, la UASLP recibirá este año 3 mil 043.1 millones de pesos en subsidios gubernamentales, lo que representa un incremento de 53.4 millones respecto a 2025.

Sin embargo, según el calendario de ministraciones, durante el primer bimestre debían haberse transferido 783.1 millones de pesos, recursos que no habían sido entregados en su totalidad mientras la institución enfrentaba problemas de liquidez.