Reciben agua sucia en Infonavit-Morales

Habitantes de la colonia Infonavit Morales se manifestaron para exigir a Interapas les garantice el servicio de agua potable en su colonia, pues al momento son de ocho a diez, los edificios ubicados en la zona los que son afectados por la llegada de agua pestilente de la red.

"Tenemos mes y medio con agua sucia en nuestros domicilios, Interapas vino e hizo hoyos para ver dónde está la problemática y no han dado con él, mientras nosotros tenemos agua sucia en nuestros domicilios ya los niños tienen ronchas", señaló Elena Rodríguez una de las vecinas afectadas.

Afirmó que se había hecho un acuerdo con Interapas a fin de que se les enviara una pipa con agua limpia dos veces a la semana, sin embargo, esto no ha ocurrido, por ello no descartan la posibilidad de realizar más bloqueos y exigirle a la autoridad que resuelva la situación.

"Ahorita ya no nos mandan agua sucia, ahorita es hasta con excremento, la verdad no es válido que nos estén mandando este líquido, que vengan y que la chequen, nosotros nos levantamos bien temprano porque se hizo el compromiso de que nos mandarían pipas y hasta ahorita no han llegado, por eso nosotros tenemos que bloquear calles", concluyeron los vecinos.