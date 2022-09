"Recibí una ciudad devastada", dice Galindo al entregar su Primer Informe de Gobierno al Cabildo

En sesión extraordinaria, el Cabildo de la capital potosina recibió este miércoles, de manos del alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, el documento impreso del Primer Informe de Gobierno de manera previa a la presentación pública que se realizará al mediodía en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

La entrega se realizó en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, en donde el primer edil expresó en su mensaje que este primer año de trabajo sirvió "para superar los tiempos en que se usaba al gobierno municipal para dividir, enconar y perder oportunidades de crecimiento y desarrollo para la ciudad".

Destacó que en el actual Cabildo, todas las fuerzas políticas colaboraron para que, en la mayoría de los temas, se lograran acuerdos por consenso y las iniciativas se votaran a favor por unanimidad o por mayoría.

"Todos ustedes, las y los potosinos de la capital, son quienes hicieron posible que este primer año fuera de resultados y no de pretextos; de realidades y no de justificaciones; de avances y no de retrocesos, y de encuentro con el futuro en lugar de un anclaje con el pasado", subrayó.

El alcalde enfatizó que las y los ciudadanos de este municipio "se acercaron como nunca a colaborar en las tareas de gobierno" y prometió llevar a las personas al centro del ejercicio de gobierno, "con pleno derecho a los derechos humanos".

Al cierre de su mensaje, dijo haber recibido "una ciudad devastada que no ha sido sencillo volver a ponerla de pie, pero con trabajo y unión, todo se puede, usando la fuerza de la buena política en lugar de la política de la fuerza".

Enseguida, regidoras y regidores representantes de fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Nueva Alianza San Luis (PNASL), hicieron un recuento de los avances logrados por el Cabildo y el Ayuntamiento en conjunto a lo largo de un año y a través de 24 sesiones ordinarias, 10 extraordinarias y cinco solemnes, avances que serán detallados en el informe público de las 12:00 del día de hoy.