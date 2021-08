Recomienda IMSS realizarse la detección oportuna de la presión arterial a partir de los 20 años

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí hace un llamado para que la población derechohabiente acuda a los Módulos PrevenIMSS de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), para realizarse el chequeo PrevenIMSS y estar en posibilidades de detectar y atender la hipertensión arterial en una etapa temprana y poder tener un tratamiento que brinde una mejor calidad de vida.



"La hipertensión arterial, en un inicio, no muestra síntomas que alerten de su presencia. Por ello, es importante que las personas a partir de los 20 años de edad, acudan a las UMF para la detección y tratamiento correspondiente", recomendó el doctor Erasmo López Rodríguez, Coordinador de Información y Análisis Estratégico del IMSS en San Luis Potosí.



Subrayó que esta enfermedad, también conocida como el enemigo silencioso, representa riesgos directos al riñón, la retina, el corazón y el cerebro, debido a que en sus inicios, suele no manifestar algún síntoma relacionado y puede pasar desapercibido por quienes la padecen.



López Rodríguez refirió que la presión o tensión arterial, considerada normal, es importante para que el corazón lleve sangre a todos los órganos a través de las arterias, pero cuando esta presión se eleva sobrepasando ciertos límites, es cuando se presenta la hipertensión arterial.



Explicó que, al ser una enfermedad asintomática inicialmente, es recomendable que aquellas personas mayores de 20 años, acudan por lo menos una vez al año, al consultorio de la UMF y módulos PrevenIMSS para su detección y atención oportuna.



En el caso de las personas que habitualmente checan su presión en casa, se recomienda que lo realicen en posición sentada, con el codo descansado sobre una mesa y con previo reposo de cinco minutos, para tener una medición más precisa.



El doctor Erasmo López señaló que la presión arterial se va elevando conforme pasan los años, derivado del endurecimiento y calcificación de las arterias, de tal forma que es más frecuente detectar el padecimiento en personas adultas mayores de 60 años, por lo que es altamente recomendable llevar una vida saludable, una dieta con bajos niveles de sodio, es decir, no abusar de la sal de mesa, evitar abuso de alcohol, tabaco, realizar actividad física y monitorear frecuentemente en caso de padecer enfermedades como la diabetes u obesidad.



Recalcó que el IMSS, cuenta con la herramienta digital de CHKT en línea, en donde es posible acceder digitalmente a través de teléfonos inteligentes, tabletas o una computadora. Basta con utilizar la aplicación móvil o ingresar al enlace web de CHKT para estar en posibilidad de evaluar el riesgo de hipertensión arterial, se puede realizar de una manera sencilla a partir de los 20 años de edad, ahí también se puede agendar una cita digital a los módulos PrevenIMSS, para que te midan la presión arterial y te realicen un chequeo preventivo completo.



Con CHKT en línea puedes saber el riesgo de los cánceres más frecuentes como es el Cáncer de Mama, Cáncer de Próstata y Cáncer de Colon y Recto, se ofrece también la oportunidad de evaluar el riesgo de diabetes mellitus que junto con la hipertensión arterial forman parte de las enfermedades crónicas más frecuentes y mortales, las cuales pueden prevenirse.