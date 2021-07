Reconoce Gobierno "escenario complicado" en materia de seguridad

Luego del registro de una persona ejecutada a pleno día en el bulevar del río Santiago, el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo reconoció que se vive un escenario complicado en seguridad pública en el que, sin embargo, se trabaja para fortalecer la coordinación entre instituciones y la capacidad de reacción de los cuerpos policiacos.

"Por supuesto que nos interesa mantener, primero, la coordinación entre instituciones, pero además la capacidad de reacción de los cuerpos policiacos, no solamente en la zona metropolitana de la capital, sino en todo el estado", declaró el encargado de la gobernabilidad del estado.

Afirmó que la seguridad pública es el único tema en el que el Gobierno del Estado no ha aplicado medidas de austeridad, al igual que en las áreas de salud, protección civil y educación. "Ninguna de ellas tiene restricciones en materia de insumos y, en particular en la Secretaría de Seguridad Pública, no existe falta de suministros como gasolina o mantenimiento a patrullas", completó.

Reconoció que sí se tiene un escenario complicado, pero que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará de los avances que hay en todos y cada uno de los casos, incluyendo el del bulevar del río.

"Igual se informó en la reunión de este jueves de la Mesa de Seguridad del Estado, donde se conocieron muestras de avances sustantivos e inmediatos, sobre todo en delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, aunque no todos son de esta vertiente, pues también hay, por ejemplo, homicidios derivados de riñas", acotó Hernández Delgadillo.