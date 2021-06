Reconoce Rangel a Gallardo como virtual ganador

Tras reconocer que luego de la jornada electoral de este domingo los números no le favorecen, Mónica Rangel, abanderada de Morena a la gubernatura, deseó suerte a Ricardo Gallardo, virtual gobernador de San Luis Potosí.

"Reconocer que los números no nos favorecen, que están reconociendo a Ricardo Gallardo que es nuestro virtual gobernador, y pues desearle mucha suerte porque si a él le va bien nos va a ir bien a todos y hay que hacerlo por San Luis Potosí", precisó.

Al recordar que si bien por ahora se está realizando el conteo de votos de las actas y que a partir del miércoles iniciarán ya los conteos distritales, se ha llegado ya al momento en que los resultados son irreversibles.

"Soy una mujer de instituciones, una mujer que cumple con la ley, que obedece la ley, pero sobre todo que es muy respetuosa de la decisión de las ciudadanas y los ciudadanos y ellos eligieron, ya decidieron. Hasta el momento las tendencias son muy claras acerca de Ricardo Gallardo y hay que reconocerlo y echarle muchas ganas para que San Luis siga adelante y sigamos caminando".

A pregunta expresa, Mónica Rangel precisó que no ganar es parte de la democracia: "y como mujeres tenemos también que ser muy claras en que cuando entras a un proceso en donde la decisión está en manos de los ciudadanos quienes en un momento tienen la posibilidad de ir, votar y decidir quién nos va a gobernar, eso se tiene que respetar siempre, y si estamos empezado a pedir que nos respeten, como mujeres nosotros también tenemos que respetar estos resultados y también tenemos que respetar la decisión de las y los potosinos, y también tenemos que reconocer a nuestro virtual gobernador y pues él va a gobernar para todos y todos tenemos que ayudar y todos tenemos que colaborar y que cooperar porque es nuestro estado".

"Nadie nos va a hacer el trabajo y hay que ayudarnos entre todos. Nosotros vamos a seguirlo haciendo y vamos a seguir trabajando, y creo que también es una parte de la fortaleza que tenemos que tener las mujeres también para reconocer cuando las situaciones no nos están favoreciendo y pues salir y decirlo y dejarlo muy claro, y también seguir trabajando".

Luego de detallar que el conteo de casillas al día de hoy ya está prácticamente por arriba del 60%, Mónica Rangel agradeció a todos aquellos potosinos y potosinas que le dieron su confianza.

"Confiaron en mi persona, y en ese voto teníamos esperanza, por eso es que agradezco a todos y a cada uno de los que se sumaron: a los y las brigadistas, las amas de casa, los hombres, las mujeres, los niños y las niñas que también se emocionaban. Creo que fue realmente un momento de tocar corazones; de que me abrieron sus hogares y pues bueno, tengo que agradecerles por apoyarme y por sumarse a este proyecto".

"En lo personal me quedo con el cariño de la gente, yo creo que eso es algo que nadie te quita. El que hayas regresado en tus pasos y que te hayan abierto la puerta de su casa, que te hayan pasado a su sala, que te hayan invitado un vaso con agua, un plato de comida; el que te digan `doctora, usted atendió mi parto y hoy mi hijo ya va a ser ingeniero´, son experiencias de vida que nadie te quita, que te las llevas y que son una situación personalísima".

"Otra cosa que me llevo son los abrazos tan fuertes que me regalaron, la participación ciudadana porque, -a pesar de todo lo que se decía-, salieron a emitir su voto y cumplir con su derecho. Me llevo también la experiencia de que hay muchas necesidades en San Luis Potosí y que tenemos que trabajar, que todos tenemos que trabajar, porque si no trabajamos todos San Luis se hunde y no lo podemos permitir, por eso todos tenemos que salir adelante, todos tenemos que seguir empujando. Tengo claro que hay muchos espacios donde se puede colaborar, muchos espacios en donde se pueden hacer cosas y desde ellos todos tenemos que hacer algo por este bello estado".

"Todavía hay muchas oportunidades para las mujeres y así es esta lucha, por eso tenemos que segur abriendo brecha. No pasa nada, hay que segur adelante. Yo se que hay muchas compañeras también que no fueron favorecidas pero no importa, porque hay que seguir adelante. Tenemos que levantar siempre la cabeza, sacar el pecho adelante y seguir y seguir y que se escuchen muy fuerte las pisadas de las mujeres de San Luis Potosí", sentenció la abanderada de Morena.