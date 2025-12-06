Reconocen déficit de 140 trabajadores en los Tangamanga
Podría subsanarse hasta 2026 con un reacomodo de empleados estatales anunciado por Oficialía Mayor
En la actualidad, existe insuficiencia de personal generado por la jubilación acumulada de alrededor de 140 trabajadores, reconoció Joaquín García Martínez, director general de los Centros Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT).
García Martínez refirió que la mayoría de las bajas por el retiro del personal corresponde a las áreas operativas, por lo cual, se llevan a cabo medidas administrativas para cubrir los espacios faltantes.
"Se trata de rellenar esos espacios que hacen falta para, pues el mantenimiento de cada una de las instalaciones que se encuentran en los parques Tangamanga, y bueno, vamos hacer un esfuerzo muy grande para seguir brindando la mejor atención", añadió.
Para el 2026, se realizará un recorte de personal de forma general en la administración estatal, anunció en semanas pasadas Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, quien comentó que los CECURT padecen déficit de empleados, lo cual, podría subsanarse con la reubicación de burócratas de otras dependencias.
Hace falta personal en los Tangamanga I y II
Director de los Tangamanga espera que se contrate a más empleados operativos
