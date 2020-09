Recorte golpea arcas estatales y a las alcaldías

El recorte presupuestal para 2021 afectará también el gasto federalizado para el gobierno estatal y los municipios, pues el Ramo 28 disminuirá seis por ciento, la alcaldía capitalina prevé una reducción del 14% de sus ingresos federales.

Por lo que respecta al Ramo 33, también repartido entre el Ejecutivo y los municipios, presenta un incremento, aunque sólo en tres de sus siete fondos, subirían las partidas del año entrante.

Lo anterior quedó expuesto en el Proyecto del Presupuesto de Egresos para 2021, entregado por el gobierno federal al Ejecutivo.

De acuerdo a datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, los Recursos del Ramo 28 para San Luis disminuirán el año entrante de 19 mil 927.3 millones de pesos aprobados este año a 19 mil 370.9 millones de pesos, una baja de 556.4 millones que, en términos reales, según el CEFP, será de 6%.

En el caso del Ramo 33, habría un incremento en términos nominales, pues pasará de 20 mil 233.1 millones de pesos a 20 mil 438.8 millones de pesos para 2021, es decir, un alza de 205.7 millones de pesos. Sin embargo, en términos reales, habría una disminución de 2.3 por ciento.

Mientras tanto, para la alcaldía capitalina, el tesorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz, calculó un recorte de 350 millones de pesos.

La baja, dijo el funcionario, afectará principalmente grandes obras, pero no perjudicarán el gasto corriente ni las actividades ordinarias indispensables.

Advirtió que no hay noticias hasta ahora de que exista algún fondo de estabilización, que en 2019 ayudó a mitigar esas caídas de participación, pero este año no están indicando qué esquema habrá para no perder esos recursos.