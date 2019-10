Recortes federales afectarían obra y servicios públicos: Lujambio

En relación al presupuesto anual que trabaja el Cabildo Municipal con la Ley de Ingresos 2020, dijo el regidor Alfredo Lujambio que se prevé una reducción de ingresos federales de alrededor del 4 por ciento, mientras que el aumento en materiales, insumos y contratistas del municipio, se prevé que sea del 10 por ciento.

"Si añadimos el crecimiento poblacional y de la ciudad, hablamos de un año complejo en la economía municipal, por ello refrendó el llamado al Gobierno Federal para que sea más sensible a las necesidades municipales", advirtió el presidente de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano.

"Puede y deben iniciar cambios profundos en muchas áreas, pero ignorando al municipio, cerrándole las puertas a los alcaldes, a los ciudadanos y sin escuchar, tampoco impartiendo justicia en los problemas de corrupción que tanto mencionan, de esa forma no creemos que de un buen resultado", aseveró Alfredo Lujambio.

Remarcó que los municipios acumulan un gran rezago en infraestructura, en obra y en servicios públicos, que son las inversiones más costosas y las que mayormente se verán afectadas.

Argumentó que el Gobierno Federal ha demostrado su interés por centralizar, por tener más control del dinero, lo que dijo que podría debilitar a los estados y los municipios porque, además, lo está haciendo de una forma improvisada y no justificada.

"Si el gobierno nos informara a todos los mexicanos porque es mejor cambiar el esquema de seguridad, si se sacaran a la luz todos los problemas que realmente hubo, todos apoyaríamos cualquier medida que verdaderamente combatiera la corrupción y las malas prácticas y que mejorara el servicio a la ciudadanía", enfatizó Alfredo Lujambio.

Por el contrario, dijo que el problema es que la federación está siendo sorda y ciega a las necesidades locales.

Siendo el municipio el primer respondiente del ciudadano, dijo que no se puede caer en la negación para atender las necesidades que demanda la población, "no podemos dar como respuesta que no hay dinero, que los impuestos que tú ciudadano contribuiste, los retuvo la federación".

Finalmente, el edil precisó que continuarán levantando la voz para que se reconsidere una mejor distribución de los recursos, que haya menos centralismo y mejores prácticas que fomenten la economía local.