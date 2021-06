Recuperación de empleo ha sido parcial: Castanedo

Los empleos que se tenían antes de la pandemia se recuperaron, algunos, pero no al cien por ciento, no hubo generación porque no hay inversión en el tema de infraestructura por lo que el día que exista podremos hablar de que haya reactivación económica, manifestó Manuel Castanedo de Alba, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

"En el tema de la construcción somos el sector que genera más empleos y riqueza, ingresos a los sectores secundarios y terciarios y si no hay ingresos en infraestructura no habrá beneficios para hoteleros, restauranteros ni comercios", explicó el dirigente empresarial.

Mencionó que la situación es como la rueda de la fortuna en la que hay que ganar y ganar, aclarando que si hay obra existirá derrama y con ello empleo, el día que exista, el país va a salir adelante.

Referente a cuantos empleos se han recuperado, el dirigente emprsarial Manuel Castanedode Alba dijo que no se han recuperado, es decir que del 100 por ciento que tenían antes de la pandemia, a lo mejor es un 80 u 85 por ciento, pero aún falta mucho, e insistió en que el día que haya inversión en infraestructura empezará la reactivación y aparecer la generación de empleos formales.