Recuperación laboral tardará: Narváez Arochi

Para el empresario Alberto Narváez Arochi, ex líder de Nuestro Centro, los empleos perdidos por la pandemia están muy lejos de recuperarse debido a que no hubo apoyos suficientes por parte del gobierno federal.

En entrevista, el empresario dijo que también hubo situaciones locales que afectaron a los comercios, como el establecimiento de la ciclovía en la avenida Carranza, que provocó cierres de negocios.

Narváez Arochi agregó que nunca hubo apoyos decididos ni créditos.

"No se hizo todo ello y por eso la recuperación de los empleos será muy lenta", indicó.

Señaló que los negocios de la avenida Venustiano Carranza tienen el mismo esquema, es decir va muy despacio la recuperación, con cosas en contra como la falta de estacionamientos que se prometieron habría con la puesta de la ciclovía, "pero no fue cierto, no hay ningún descuento en los estacionamientos".

"En el tema particular de la calle Carranza ha ido muy lento, la gente que se dé una vuelta verá la cantidad de negocios que permanecen cerrados, pero bueno, sí se va a recuperar la economía pero muy lenta" expresó Alberto Narváez.

También señaló que la ciclo vía no tiene conectividad que es algo fundamental, pero no la hay y de ahí surge la pregunta ¿entonces para qué se hizo?

"No estamos diciendo que no se hiciera, pero no era el momento más adecuado, se hizo durante la pandemia, cuándo la economía estaba muy lastimada y ahí están las consecuencias, no porque seamos adivinos, pero era obvio que se iba a lastimar y gran parte de los negocios que cerraron fue a causa de la ciclovía".