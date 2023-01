Redes de políticos, sin temas relevantes

Sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega de la E-Goteca de PULSO, el ejercicio periodístico que desnuda, en un análisis semanal, las redes sociales y cuentas verificadas de los hombres y mujeres de la política potosina.

Así, como si el verdadero tema de interés fuera el rostro o cuerpo del político, por encima de los mensajes de fondo y las acciones específicas de gobierno, las redes sociales de los protagonistas de la noticia se mantienen cargadas de egocentrismo y con una marcada ausencia de temas realmente relevantes.

Como no sean inauguraciones, arranques o entregas de obra o mensajes con franca carga populista y de esos que solo cuentan la forma y no el fondo, es muy común encontrarse con “posteos” poco relevantes. Si no nos cree nomas de “click” al video que presentamos, que nos descubre una bonista foto con sus mascotas, por parte del alcalde de la capital o el importantísimo momento de cuando el Gobernador acude a una revisión dental. Lo anterior, solo como botón de muestra de lo que sucede en ese intrincado mundo de las redes sociales.