Reducen recursos a Bomberos y desastres

El presupuesto de la capital para el Cuerpo de Bomberos y para la atención de desastres naturales previsto para este año sufrió un recorte de casi el 30 por ciento, perdiendo ambos rubros casi tres millones de pesos.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de este año, la Alcaldía capitalina destinará a ambos rubros seis millones 898 mil 865 pesos. En 2021, para estos conceptos presupuestales, el Ayuntamiento destinó nueve millones 810 mil 405 pesos.

La baja, con respecto al año pasado, es de dos millones 911 mil 539.60 pesos equivale a una disminución de 29.6 por ciento.

En el caso del Cuerpo de Bomberos, éstos perdieron 681 mil 539.60 pesos, al bajar la aportación municipal de cuatro millones 580 mil 405 pesos a tres millones 898 mil 865.40 pesos.

La nueva asignación para los bomberos está normada en el artículo 18 del presupuesto municipal, dentro de las asignaciones a instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil. Es la única instancia que recibirá recursos municipales este año.

En el caso de la partida para ayuda por desastres naturales y otros siniestros, en 2021 tuvo presupuestados cinco millones 230 mil pesos, pero para este año, fueron sólo tres millones de pesos.

La reducción de dos millones 230 mil pesos implica una baja de 42.6 por ciento.

El presupuesto para esos apoyos podría reducirse, pues el artículo 20 del presupuesto señala las situaciones en las que dichas cantidades pueden disminuir, suspenderse o terminar, entre las que están que los beneficiarios cuenten con suficiencia financiera, que no cumplan con el objetivo de las transferencias, no informen al Ayuntamiento del uso de ese capital o no existan condiciones presupuestales para sostener esas aportaciones.