Reforma electoral crea incertidumbre en la sociedad, afirma Arzobispo de SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El Arzobispo de San Luis Potosí se pronunció en contra de la reforma electoral que existe a nivel nacional que pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) de la manera en que se le conoce ahora y sostuvo que una modificación de esta naturaleza crea incertidumbre si no se toman en cuentan todos los puntos de vista y no solamente los de un grupo político o sector de la sociedad.

"Una sociedad siempre es plural, entonces debemos considerar esa pluralidad en todos los aspectos, yo creo que esa pluralidad nos lleva a lo que hemos vivido desde antes... a esos grupos políticos que proponen desde su visión el ir gobernando a nuestro país, pero es importante considerar que todos somos mexicanos, desde el que vive en el extremo norte hasta el que vive en el extremo sur, el que tiende dinero y el que no tiene, el que tiene estudios y el que no", precisó.

Dijo además que como mexicanos se comparte una historia, una cultura, ideales y sueños, por lo que entonces todas las medidas tienen que ir tendientes a la unidad, no se puede dejar de lado a ningún sector, por lo que aún con formas diversas de pensar se debe valorar que si algo ha funcionado al menos recientemente, como es el caso del sistema electoral pues entonces no hay razón para modificarlo.

Finalmente, hizo hincapié que la iglesia ha escuchado la inquietud de los fieles respecto a este tema en todas las partes del país, porque el INE se ha construido desde hace año con la participación de muchos sectores de la sociedad y si bien seguramente tiene muchos aspectos que se puedan mejorar, no es lo mismo que desaparecerlo "no sabemos que es lo que se va a proponer y eso pues llena de incertidumbre a la población, si esto ha funcionado (INE) porque se va a cambiar".