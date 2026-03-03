logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reforzarán vigilancia en planteles educativos

Por Rolando Morales

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Reforzarán vigilancia en planteles educativos

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que se reforzará la vigilancia y la capacitación preventiva en planteles educativos de la capital, luego del reporte por la presunta portación de un arma en el Cobach 28.

El edil señaló que la intervención de la Policía Municipal fue oportuna y evitó que la situación escalara. De acuerdo con lo explicado, en un primer momento se reportó la posible presencia de un arma de fuego dentro del plantel; sin embargo, tras la revisión se confirmó que no se trataba de armas de ese tipo, sino de pistolas de diábolos o balines.

Aunque estos objetos no son armas de fuego, el alcalde advirtió que pueden causar daño y, sobre todo, generan preocupación por la intención de agredir a otros. "Más que el daño, lo que sí me preocupa es esa intención de perjudicar uno a otro", expresó, al señalar que este tipo de conductas encienden alertas en el ámbito escolar.

Tras los hechos, el Ayuntamiento ofreció a las escuelas fortalecer la coordinación con las corporaciones de seguridad. Entre las medidas anunciadas se encuentra la implementación de capacitaciones preventivas dirigidas a directores, docentes y estudiantes, así como la creación de mecanismos de comunicación más directos entre los planteles y la Policía Municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El alcalde indicó que personal del municipio acudirá a dialogar con los jóvenes para reforzar el mensaje de que la violencia no es una vía para resolver conflictos y para promover una cultura de prevención dentro de las escuelas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian
Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

SLP

Pulso Online

De acuerdo con la queja ante Pulso, e personal fue presionado para realizar tareas particulares

México debe aprender del caso Irán: Alito Moreno
México debe aprender del caso Irán: Alito Moreno

México debe aprender del caso Irán: "Alito" Moreno

SLP

El Universal

Señaló que hay necesidad de defender la libertad y el Estado de derecho frente a la violencia

Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh
Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

SLP

Rubén Pacheco

El vector contaminante proviene del sur del país, dijo Díaz Salinas

INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027
INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027

INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027

SLP

Samuel Moreno

Liliana Díaz de León señaló que es una institución consolidada que se adaptará a eventuales cambios legales