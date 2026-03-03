Reforzarán vigilancia en planteles educativos

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que se reforzará la vigilancia y la capacitación preventiva en planteles educativos de la capital, luego del reporte por la presunta portación de un arma en el Cobach 28.

El edil señaló que la intervención de la Policía Municipal fue oportuna y evitó que la situación escalara. De acuerdo con lo explicado, en un primer momento se reportó la posible presencia de un arma de fuego dentro del plantel; sin embargo, tras la revisión se confirmó que no se trataba de armas de ese tipo, sino de pistolas de diábolos o balines.

Aunque estos objetos no son armas de fuego, el alcalde advirtió que pueden causar daño y, sobre todo, generan preocupación por la intención de agredir a otros. "Más que el daño, lo que sí me preocupa es esa intención de perjudicar uno a otro", expresó, al señalar que este tipo de conductas encienden alertas en el ámbito escolar.

Tras los hechos, el Ayuntamiento ofreció a las escuelas fortalecer la coordinación con las corporaciones de seguridad. Entre las medidas anunciadas se encuentra la implementación de capacitaciones preventivas dirigidas a directores, docentes y estudiantes, así como la creación de mecanismos de comunicación más directos entre los planteles y la Policía Municipal.

El alcalde indicó que personal del municipio acudirá a dialogar con los jóvenes para reforzar el mensaje de que la violencia no es una vía para resolver conflictos y para promover una cultura de prevención dentro de las escuelas.