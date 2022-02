Refuerza brecha de género Consejo Consultivo Potosí

A casi 10 días de que se confirmó el Consejo Consultivo Potosí y a 10 días también de que se conmemore el Día de la Mujer (8 de marzo), la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), Fabiola Mejorada, lamentó que las políticas para erradicar la brecha de género "sea sólo en el discurso", pues en la práctica sigue vigente y prueba de ello es la reciente integración del Consejo en el que se convocó únicamente a hombres empresarios.

Mediante un manifiesto en sus redes sociales, la líder empresarial señaló que el tema "ha levantado pólvora en San Luis Potosí, mucho ruido, pero lo principal es que ha dejado evidente la brecha de género entre hombres empresarios y mujeres empresarias; esta brecha de género histórica y cultural".

Fabiola Mejorada reconoció que es una brecha "dolorosa" para las mujeres e indiferente para muchos, e incluso refirió que esto ha derivado a que en los últimos días los mismos "hombres políticos" se han atrevido a demeritar y poner en tela de juicio el trabajo que se hace desde este organismo empresarial.

"Yo, como presidenta de un organismo de mujeres empresarias, estos días he sido blanco de múltiples llamadas y exigencias, sonrisas sarcásticas. Algunos políticos hombres, por cierto, demeritan nuestro trabajo en AMEXME y preguntan que ´si me pagan por presidir este organismo´, la respuesta es NO, estamos haciendo un trabajo que han dejado de hacer nuestros legisladores y gobernantes".