Refuerzan en escuelas municipales campaña sobre objetos prohibidos

La Dirección de Educación Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí inició una campaña de difusión en escuelas municipales para informar al alumnado sobre los objetos prohibidos dentro de los planteles y reforzar las medidas preventivas en los entornos educativos.

Como parte de esta estrategia, se advirtió a estudiantes que no está permitido ingresar armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes, estupefacientes, medicamentos sin receta, tijeras con punta, pipas, cigarrillos, encendedores, explosivos, cadenas, solventes, juguetes bélicos y revistas para adultos, entre otros.

Además de la difusión informativa, la dependencia municipal contempla la aplicación del Protocolo de Revisión de Materiales y Útiles Escolares, con el que se busca fortalecer las acciones de prevención y seguridad dentro de los planteles.

Las acciones se realizan de manera coordinada con el DIF Municipal, la Dirección de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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La implementación de estas medidas ocurre después de que en San Luis Potosí se detectaran mensajes con presuntas amenazas de tiroteo en planteles de nivel medio superior, situación que generó inquietud entre la comunidad estudiantil y obligó a activar protocolos de seguridad.

Uno de los casos ocurrió el 17 de abril en el CBTis 121, donde alumnos localizaron en los baños un mensaje que advertía sobre un supuesto ataque armado. Días después, en el CBTis 131, se reportó una amenaza similar con otra fecha señalada, lo que volvió a encender la alerta entre estudiantes y autoridades educativas.