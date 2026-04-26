logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Refuerzan en escuelas municipales campaña sobre objetos prohibidos

Amenazas detectadas en CBTis 121 y 131 generaron alerta y activación de protocolos en SLP

Por Rolando Morales

Abril 26, 2026 12:12 p.m.
A
Refuerzan en escuelas municipales campaña sobre objetos prohibidos

La Dirección de Educación Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí inició una campaña de difusión en escuelas municipales para informar al alumnado sobre los objetos prohibidos dentro de los planteles y reforzar las medidas preventivas en los entornos educativos.

Como parte de esta estrategia, se advirtió a estudiantes que no está permitido ingresar armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes, estupefacientes, medicamentos sin receta, tijeras con punta, pipas, cigarrillos, encendedores, explosivos, cadenas, solventes, juguetes bélicos y revistas para adultos, entre otros.

Además de la difusión informativa, la dependencia municipal contempla la aplicación del Protocolo de Revisión de Materiales y Útiles Escolares, con el que se busca fortalecer las acciones de prevención y seguridad dentro de los planteles. 

Las acciones se realizan de manera coordinada con el DIF Municipal, la Dirección de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La implementación de estas medidas ocurre después de que en San Luis Potosí se detectaran mensajes con presuntas amenazas de tiroteo en planteles de nivel medio superior, situación que generó inquietud entre la comunidad estudiantil y obligó a activar protocolos de seguridad.

Uno de los casos ocurrió el 17 de abril en el CBTis 121, donde alumnos localizaron en los baños un mensaje que advertía sobre un supuesto ataque armado. Días después, en el CBTis 131, se reportó una amenaza similar con otra fecha señalada, lo que volvió a encender la alerta entre estudiantes y autoridades educativas.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Refuerzan en escuelas municipales campaña sobre objetos prohibidos
Refuerzan en escuelas municipales campaña sobre objetos prohibidos

Refuerzan en escuelas municipales campaña sobre objetos prohibidos

SLP

Rolando Morales

Amenazas detectadas en CBTis 121 y 131 generaron alerta y activación de protocolos en SLP

La Pila buscará acercamiento con empresas para frenar tiraderos
La Pila buscará acercamiento con empresas para frenar tiraderos

La Pila buscará acercamiento con empresas para frenar tiraderos

SLP

Rolando Morales

Se busca la colaboración de empresas de la ZI para mejorar la disposición de residuos y evitar daños.

Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte
Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte

Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte

SLP

Rolando Morales

Interapas realiza maniobras especializadas para liberar bomba atorada y restablecer el servicio.

Arde la Huasteca: prevén hasta 43 grados
Arde la Huasteca: prevén hasta 43 grados

Arde la Huasteca: prevén hasta 43 grados

SLP

Redacción

Alertan por calor extremo y riesgo de incendios