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Refuerzan prevención en carreteras de SLP por temporada de lluvias

Limpian drenajes y vigilan zonas de derrumbes

Por Redacción

Abril 21, 2026 05:23 p.m.
A
Refuerzan prevención en carreteras de SLP por temporada de lluvias

Ante el inicio de la temporada de lluvias, el Gobierno del Estado intensificó labores preventivas en la red carretera estatal para reducir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios.

La Junta Estatal de Caminos (JEC) informó que desde marzo se mantienen trabajos en al menos 14 municipios, con acciones como limpieza de pasos de agua, desazolve de drenajes y mantenimiento de cunetas.

El director del organismo, Francisco Reyes Novelo, detalló que también se realizan supervisiones constantes en zonas con mayor riesgo de derrumbes, como Tamazunchale, Axtla de Terrazas, San Martín Chalchicuautla y Xilitla.

Además, las cuadrillas atienden el retiro de escombros, maleza y árboles caídos, así como el desagüe de encharcamientos que pueden representar peligro para los automovilistas.

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Las autoridades estatales señalaron que estas acciones buscan anticipar afectaciones derivadas de las lluvias, mantener la conectividad carretera y reducir incidentes en los traslados diarios.

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