logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡LO LOGRARON!

Fotogalería

¡LO LOGRARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia

Protección Civil detecta irregularidades durante operativo

Por Redacción

Abril 05, 2026 07:51 p.m.
A
Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia

Autoridades estatales, municipales y federales desplegaron un operativo de prevención y vigilancia en la presa Damián Carmona, en Mexquitic de Carmona, ante el incremento de visitantes durante la temporada vacacional.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el sitio —donde se realizan actividades recreativas y paseos acuáticos— se emitieron recomendaciones de seguridad, como el uso obligatorio de chaleco salvavidas.

Durante los recorridos, también se detectaron irregularidades en puestos ambulantes, como la falta de extintores, además de exhortos para reducir la capacidad de tanques de gas LP.

En el operativo participan corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas Protección Civil Estatal y Municipal, Comisión Nacional del Agua y policías locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Tendrá PC módulos de información en la Fenae

Ante la afluencia esperada para los días de Feria, la dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, informó que contará con dos módulos de atención para brindar apoyo en cualquier incidencia que...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia
Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia

Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia

SLP

Redacción

Protección Civil detecta irregularidades durante operativo

Más de 320 mil asistentes en Festival de Primavera, según datos oficiales
Más de 320 mil asistentes en Festival de Primavera, según datos oficiales

Más de 320 mil asistentes en Festival de Primavera, según datos oficiales

SLP

Redacción

Ayuntamiento informa que el festival duplicó la expectativa de visitantes

SEER realiza mantenimiento en escuelas durante vacaciones
SEER realiza mantenimiento en escuelas durante vacaciones

SEER realiza mantenimiento en escuelas durante vacaciones

SLP

Redacción

Realizan limpieza y adecuaciones en planteles previo al regreso a clases

Refuerzan limpieza en plazas y mercados del Centro Histórico
Refuerzan limpieza en plazas y mercados del Centro Histórico

Refuerzan limpieza en plazas y mercados del Centro Histórico

SLP

Redacción

Ayuntamiento realiza mantenimiento en espacios públicos del primer cuadro