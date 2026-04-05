Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia

Autoridades estatales, municipales y federales desplegaron un operativo de prevención y vigilancia en la presa Damián Carmona, en Mexquitic de Carmona, ante el incremento de visitantes durante la temporada vacacional.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el sitio —donde se realizan actividades recreativas y paseos acuáticos— se emitieron recomendaciones de seguridad, como el uso obligatorio de chaleco salvavidas.

Durante los recorridos, también se detectaron irregularidades en puestos ambulantes, como la falta de extintores, además de exhortos para reducir la capacidad de tanques de gas LP.

En el operativo participan corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas Protección Civil Estatal y Municipal, Comisión Nacional del Agua y policías locales.

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