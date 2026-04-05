Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia
Protección Civil detecta irregularidades durante operativo
Autoridades estatales, municipales y federales desplegaron un operativo de prevención y vigilancia en la presa Damián Carmona, en Mexquitic de Carmona, ante el incremento de visitantes durante la temporada vacacional.
De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el sitio —donde se realizan actividades recreativas y paseos acuáticos— se emitieron recomendaciones de seguridad, como el uso obligatorio de chaleco salvavidas.
Durante los recorridos, también se detectaron irregularidades en puestos ambulantes, como la falta de extintores, además de exhortos para reducir la capacidad de tanques de gas LP.
En el operativo participan corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas Protección Civil Estatal y Municipal, Comisión Nacional del Agua y policías locales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tendrá PC módulos de información en la Fenae
Ante la afluencia esperada para los días de Feria, la dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, informó que contará con dos módulos de atención para brindar apoyo en cualquier incidencia que...
no te pierdas estas noticias
Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia
Redacción
Protección Civil detecta irregularidades durante operativo
Más de 320 mil asistentes en Festival de Primavera, según datos oficiales
Redacción
Ayuntamiento informa que el festival duplicó la expectativa de visitantes
SEER realiza mantenimiento en escuelas durante vacaciones
Redacción
Realizan limpieza y adecuaciones en planteles previo al regreso a clases