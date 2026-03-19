Refuerzan vigilancia en SLP tras casos de miasis en humanos

Luego de la confirmación de dos casos de miasis en humanos en San Luis Potosí, autoridades estatales y federales intensificaron acciones de vigilancia, fumigación y difusión preventiva en municipios de la Huasteca, donde se ha detectado la presencia del gusano barrenador.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Salud estatal, los casos corresponden a dos mujeres de 65 y 79 años, originarias de Tamasopo y San Martín Chalchicuautla, quienes presentaron afectaciones en extremidades. Las muestras fueron analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), tras su detección inicial por personal sanitario.

Según lo comunicado, en la estrategia participan instancias como la Coepris, SENASICA, SADER y Sedarh, con operativos de fumigación y acciones informativas en zonas donde se han registrado casos en ganado y ahora en personas.

Las autoridades sanitarias señalan que la miasis es una infección provocada por larvas de mosca que invaden tejidos vivos, generalmente en heridas expuestas, lo que puede derivar en complicaciones si no se atiende oportunamente.

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En este contexto, se recomienda a la población mantener heridas limpias y cubiertas, además de acudir a atención médica en caso de síntomas como dolor intenso, secreción, inflamación o lesiones que no cicatrizan.

Aunque las autoridades destacan que se han activado acciones preventivas, el llamado se centra en evitar nuevos contagios ante la presencia del gusano barrenador en la región.