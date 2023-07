Regidor indagará muerte de empleado

Luego de que un trabajador de la Dirección de Parques y Jardines murió electrocutado mientras hacía una conexión eléctrica, el regidor capitalino Alejandro Casillas Torres anunció una investigación para determinar por qué el empleado municipal no tenía ningún tipo de protección y además desempeñaba una tarea que no era la de su perfil laboral.

El regidor dijo que en las primeras investigaciones encontró que el trabajador municipal fallecido estuvo adscrito a la Dirección de Alumbrado Público, pero lo habían pasado a Parques y Jardines, y ahí desempeñaba labores muy diferentes.

Explicó que en cada cuadrilla debe andar un supervisor encargado de revisar la actividad, el cumplimiento, los materiales y equipos y las medidas de seguridad.

Además -dijo- el supervisor obedece a lo que le dice el coordinador y el coordinador obedece a lo que le dice el director.

“Yo soy miembro de la Comisión de Servicios Municipales, por lo cual voy a iniciar una investigación de manera rápida para saber qué estaba haciendo el trabajador sin equipo y sin herramienta en esos trabajos”, aseguró.

Explicó que es necesario que cuenten con grúas, arneses y equipos para evitar el contacto con los cables.

“Por lo que se ve en las fotos, el trabajador no traía ni botas, ni cascos, ni guantes, y ningún equipo, y no tendría por qué estar haciendo ese trabajo, no sé quién lo mandó y entonces eso es lo que vamos a investigar”.