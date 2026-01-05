Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP
Hernández Segura señaló que arribaron poco más de 20 mil connacionales para fin de año
Los operativos de revisión implementados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) influyeron en los tiempos y condiciones del retorno de migrantes potosinos que participaron en el programa Bienvenido Paisano, de acuerdo con información del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI).
El titular del organismo, Luis Enrique Hernández Segura, explicó que las inspecciones realizadas en los cruces fronterizos provocaron demoras de hasta cinco horas en algunos trayectos; sin embargo, precisó que las caravanas coordinadas por autoridades estatales lograron completar su recorrido sin incidentes.
Detalló que alrededor de 2 mil familias fueron trasladadas bajo esquemas de acompañamiento institucional, lo que permitió reducir riesgos durante el desplazamiento. En contraste, indicó que los reportes de percances o altercados se concentraron en casos donde los migrantes viajaron de forma individual o utilizaron rutas alternas.
En cuanto al flujo de connacionales, el IMEI reportó que durante el periodo más reciente arribaron poco más de 20 mil paisanos, una cifra inferior a la registrada en 2024, cuando se contabilizaron aproximadamente 23 mil.
Hernández Segura subrayó que el uso de caravanas se ha mantenido como una medida preventiva, particularmente ante escenarios de revisión y control en territorio estadounidense, así como en tramos carreteros de alto tránsito.
Al ingresar a San Luis Potosí, añadió, los migrantes fueron recibidos en distintos municipios como parte del operativo Paisano, con apoyo de autoridades locales que implementaron dispositivos de recepción y actividades comunitarias.
Retienen en EUA a migrantes potosinos
Policía de Texas aprovecha parada en Brownsville para revisión sorpresa; autoridades locales colaboran con caravana
