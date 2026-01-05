logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“Nunca lo vamos a olvidar”: civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

“Nunca lo vamos a olvidar”: civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP

Hernández Segura señaló que arribaron poco más de 20 mil connacionales para fin de año

Por Samuel Moreno

Enero 05, 2026 12:31 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Los operativos de revisión implementados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) influyeron en los tiempos y condiciones del retorno de migrantes potosinos que participaron en el programa Bienvenido Paisano, de acuerdo con información del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI).

El titular del organismo, Luis Enrique Hernández Segura, explicó que las inspecciones realizadas en los cruces fronterizos provocaron demoras de hasta cinco horas en algunos trayectos; sin embargo, precisó que las caravanas coordinadas por autoridades estatales lograron completar su recorrido sin incidentes.

Detalló que alrededor de 2 mil familias fueron trasladadas bajo esquemas de acompañamiento institucional, lo que permitió reducir riesgos durante el desplazamiento. En contraste, indicó que los reportes de percances o altercados se concentraron en casos donde los migrantes viajaron de forma individual o utilizaron rutas alternas.

En cuanto al flujo de connacionales, el IMEI reportó que durante el periodo más reciente arribaron poco más de 20 mil paisanos, una cifra inferior a la registrada en 2024, cuando se contabilizaron aproximadamente 23 mil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hernández Segura subrayó que el uso de caravanas se ha mantenido como una medida preventiva, particularmente ante escenarios de revisión y control en territorio estadounidense, así como en tramos carreteros de alto tránsito.

Al ingresar a San Luis Potosí, añadió, los migrantes fueron recibidos en distintos municipios como parte del operativo Paisano, con apoyo de autoridades locales que implementaron dispositivos de recepción y actividades comunitarias.

 
LEA TAMBIÉN

Retienen en EUA a migrantes potosinos

Policía de Texas aprovecha parada en Brownsville para revisión sorpresa; autoridades locales colaboran con caravana

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP
Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP

Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP

SLP

Samuel Moreno

Hernández Segura señaló que arribaron poco más de 20 mil connacionales para fin de año

Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre
Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre

Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre

SLP

Rolando Morales

La recolección fue de cerca de 17 mil toneladas, señaló Mendieta Rivera

Por iniciar, pavimentación de laterales de carretera 57: RGC
Por iniciar, pavimentación de laterales de carretera 57: RGC

Por iniciar, pavimentación de laterales de carretera 57: RGC

SLP

Samuel Moreno

Las obras abarcarán de Periférico–Circuito Potosí al municipio de Villa de Pozos

Error en sistema generó permiso irregular para pirotecnia: De la Vega
Error en sistema generó permiso irregular para pirotecnia: De la Vega

Error en sistema generó permiso irregular para pirotecnia: De la Vega

SLP

Rolando Morales

El funcionario explicó que el trámite no fue producto de una omisión deliberada por parte de la dependencia