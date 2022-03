Registran marisquerías de SLP incremento en ventas por Cuaresma

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Las pescaderías y marisquerías de la capital potosina registran un incremento en ventas por la Cuaresma, aunque a decir de los propios vendedores de productos del mar, a diferencia de otros años, en esta ocasión la venta de mariscos no es sólo los viernes sino durante toda la semana.

El señor Gerardo Hernández Piña, locatario del mercado Hidalgo quien tiene su pescadería desde hace más de dos décadas, compartió que en este 2022 las ventas han mostrado una mejoría pues a diferencia de años anteriores, ahora el estado se encuentra en semáforo verde epidemiológico, que ha permitido mayor movilidad y actividad en los restaurantes que son principales consumidores de estos productos.

Asimismo, aseguró que han percibido que la pandemia generó algo positivo en la alimentación de las familias potosinas, pues en el encierro hubo quienes comenzaron a buscar nuevos platillos y por salud, también ya incluye el pescado en la dieta habitual, por lo que ahora se come esta carne blanca cualquier día de la semana y no sólo por la Cuaresma.

"La ventaja es que ya no comen mariscos solo los viernes de Cuaresma, en la pandemia la gente también aprendió a cocinar más y a incluir al pescado y marisco en su dieta habitual", mencionó.

Respecto a los costos, el comerciante reconoció que sí ha habido aumento en varios productos, como el filete de mero, antes estaba en 200 y ahorita ya está en 240 en este inicio de temporada, aunado a que ha causado alerta la escasez de producto en pescados finos como huachinango, robalo, mojarra entera, que es en los que ha crecido considerablemente la demanda.