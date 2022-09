Regresan 560 mil estudiantes a clases presenciales en SLP

A-AA+

Tras poco más de un mes de vacaciones, 560 mil niños, niñas y adolescentes, estudiantes de educación básica de San Luis Potosí, regresaron este lunes a sus centros escolares para tomar clases de manera presencial.

Equipados con sus mochilas, uniformes limpios, emocionados y con nuevos útiles escolares, miles de niños de San Luis Potosí tuvieron que levantarse temprano para salir de casa y dirigirse a sus escuelas para iniciar el nuevo ciclo escolar 2022-2023.

Para la señora Patricia, este inicio de clases comenzó de buena forma, pues platica que en vez de batallar para que su hijo se levantara de cama, él estaba emocionado de regresar una vez más a la escuela y convivir con sus compañeros de aula, una de las actividades que hoy más que nunca disfruta luego de un par de años de aislamiento por la pandemia de Covid-19.

"Esperamos que ya se les dé una mejor educación con el formato presencial, pero que se cuiden las medidas que se deben de tomar, porque los niños ya estaban aburridos en casa", agregó.

Para este nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que la modalidad de estudio en este ciclo sería de forma presencial derivada de la baja de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa del Covid-19.

No obstante, señaló que en los salones de clase y áreas comunes se mantendrán las medidas preventivas como el uso obligatorio del cubrebocas, espacios ventilados y filtros sanitarios vigilados por los Comités de Participación de Salud Escolar.

Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE, hizo un llamado a los padres de familia y tutores que aún no llevan a los menores a vacunar contra el virus SARS-CoV-2 a hacerlo para evitar posibles contagios; asimismo, pidió que en caso de que las niñas o niños presenten algún síntoma relacionado con el Covid-19 no los lleven a la escuela.