Regresan a clases más de 530 mil alumnos de nivel básico

Este lunes reabren más de 8 mil escuelas en las cuatro regiones del estado, informó la SEGE

Por Redacción

Enero 09, 2026 02:01 p.m.
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Más de 530 mil estudiantes de educación básica regresarán a clases este lunes 12 de enero de 2026 en más de 8 mil escuelas ubicadas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

El retorno a las aulas se dará tras el periodo vacacional decembrino e incluye a alumnado y personal docente de nivel básico.

La dependencia informó que las actividades se reanudarán conforme al calendario escolar oficial y con operación regular de los planteles.

Se informó que durante el receso se realizaron trabajos de mantenimiento en escuelas, con el objetivo de que los centros educativos cuenten con condiciones operativas para el inicio de clases, así como con el personal necesario para la atención de estudiantes.

Las cifras corresponden al total estatal de educación básica considerado para el arranque del segundo periodo del ciclo escolar 2025-2026.

