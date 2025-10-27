logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Fotogalería

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Regresan clases en la UASLP, pero persiste el conflicto en Derecho

Aunque la mayoría de las facultades retomaron clases, alumnos de Derecho desconocen al suplente de Director.

Por Leonel Mora

Octubre 27, 2025 12:51 p.m.
A
Regresan clases en la UASLP, pero persiste el conflicto en Derecho

Luego de las protestas estudiantiles de hace una semana, derivadas de la violación de una alumna en instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), este lunes algunas unidades académicas retomaron sus actividades.

Sin embargo, en el epicentro de los sucesos, la Facultad de Derecho, el conflicto continúa, ahora por la designación de Jesús Javier Delgado Sam como director suplente, nombramiento realizado por el Consejo Técnico Universitario de la misma escuela.

La inconformidad provino de un grupo de estudiantes que señalaron que su opinión no fue tomada en cuenta en la elección de Delgado Sam, por lo que desconocen su autoridad.

Por su parte, autoridades universitarias señalaron que la designación del director interino se efectuó conforme a los procedimientos establecidos en la normativa interna de la UASLP. La función principal del recién nombrado directivo será convocar a un proceso democrático para elegir al titular que complete el periodo interrumpido tras la renuncia del exdirector Germán Federico Pedroza Gaitán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento, entre las facultades que retomaron la normalidad se encuentran Economía, Medicina, Estudios Profesionales de la Zona Media y la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano. Las unidades académicas de Ciudad Valles, Tamazunchale y Salinas no suspendieron actividades.

Te puede interesar: 

Regreso gradual a clases en la UASLP

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Regresan clases en la UASLP, pero persiste el conflicto en Derecho
Regresan clases en la UASLP, pero persiste el conflicto en Derecho

Regresan clases en la UASLP, pero persiste el conflicto en Derecho

SLP

Leonel Mora

Aunque la mayoría de las facultades retomaron clases, alumnos de Derecho desconocen al suplente de Director.

"¡No nos van a callar!": protestan alumnos del ITSLP contra directivos
"¡No nos van a callar!": protestan alumnos del ITSLP contra directivos

"¡No nos van a callar!": protestan alumnos del ITSLP contra directivos

SLP

Leonel Mora

Jóvenes denunciaron intimidación y exigieron transparencia ante conflictos internos en el Tecnológico.

No hay delito que perseguir en el caso de la mujer con bebé fallecido: FGE
No hay delito que perseguir en el caso de la mujer con bebé fallecido: FGE

No hay delito que perseguir en el caso de la mujer con bebé fallecido: FGE

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscalía informó que el menor murió por desnutrición y que no hay responsabilidad penal de la madre.

Más de 107 mil personas acudieron a los Parques Tangamanga el fin de semana
Más de 107 mil personas acudieron a los Parques Tangamanga el fin de semana

Más de 107 mil personas acudieron a los Parques Tangamanga el fin de semana

SLP

Redacción

Según cifras oficiales, el fin de semana destacó por actividades culturales, deportivas y familiares