Regresan clases en la UASLP, pero persiste el conflicto en Derecho

Luego de las protestas estudiantiles de hace una semana, derivadas de la violación de una alumna en instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), este lunes algunas unidades académicas retomaron sus actividades.

Sin embargo, en el epicentro de los sucesos, la Facultad de Derecho, el conflicto continúa, ahora por la designación de Jesús Javier Delgado Sam como director suplente, nombramiento realizado por el Consejo Técnico Universitario de la misma escuela.

La inconformidad provino de un grupo de estudiantes que señalaron que su opinión no fue tomada en cuenta en la elección de Delgado Sam, por lo que desconocen su autoridad.

Por su parte, autoridades universitarias señalaron que la designación del director interino se efectuó conforme a los procedimientos establecidos en la normativa interna de la UASLP. La función principal del recién nombrado directivo será convocar a un proceso democrático para elegir al titular que complete el periodo interrumpido tras la renuncia del exdirector Germán Federico Pedroza Gaitán.

Hasta el momento, entre las facultades que retomaron la normalidad se encuentran Economía, Medicina, Estudios Profesionales de la Zona Media y la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano. Las unidades académicas de Ciudad Valles, Tamazunchale y Salinas no suspendieron actividades.

