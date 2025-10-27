logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Fotogalería

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Regreso gradual a clases en la UASLP

Facultad de Derecho sigue sin aviso de reinicio de actividades

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Regreso gradual a clases en la UASLP

CIUDAD VALLES.- Los regresos a clases de las diferentes escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están siendo graduales y bajo acuerdos que obligarán a tomar medidas de seguridad dentro de los campus.

Las carreras que tendrán regreso este lunes 27 de octubre serán Medicina, Economía, Comunicación, Contabilidad y Administración, así como la Facultad de Zona Media, de acuerdo a comunicados enviados de parte de cada uno de los comités de las escuelas y que replicó a medios de comunicación la misma Universidad.

El regreso es gradual y la facultad de Derecho, que fue el epicentro del estallido de manifestaciones que sucedieron la semana pasada, todavía no ha resuelto su retorno a clases.

Este fin de semana, la UASLP dio a conocer medidas internas de vigilancia y cambios de estrategia de seguridad en sus diferentes campus, como parte de los acuerdos exigidos por los estudiantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween
Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

SLP

Jesús Vázquez

Los malos priistas se fueron a Morena: SR
Los malos priistas se fueron a Morena: SR

Los malos priistas se fueron a Morena: SR

SLP

Redacción

Regreso gradual a clases en la UASLP
Regreso gradual a clases en la UASLP

Regreso gradual a clases en la UASLP

SLP

Redacción

Facultad de Derecho sigue sin aviso de reinicio de actividades

Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes
Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

SLP

Redacción

Provocan una incisión en la piel y chupan la sangre