Regreso gradual a clases en la UASLP

CIUDAD VALLES.- Los regresos a clases de las diferentes escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están siendo graduales y bajo acuerdos que obligarán a tomar medidas de seguridad dentro de los campus.

Las carreras que tendrán regreso este lunes 27 de octubre serán Medicina, Economía, Comunicación, Contabilidad y Administración, así como la Facultad de Zona Media, de acuerdo a comunicados enviados de parte de cada uno de los comités de las escuelas y que replicó a medios de comunicación la misma Universidad.

El regreso es gradual y la facultad de Derecho, que fue el epicentro del estallido de manifestaciones que sucedieron la semana pasada, todavía no ha resuelto su retorno a clases.

Este fin de semana, la UASLP dio a conocer medidas internas de vigilancia y cambios de estrategia de seguridad en sus diferentes campus, como parte de los acuerdos exigidos por los estudiantes.

