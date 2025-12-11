logo pulso
Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Regresarían a las aulas 30 docentes denunciados por diversos motivos

La nueva ley defiende a docentes señalados sin pruebas en el ámbito educativo

Por Rubén Pacheco

Diciembre 11, 2025 03:00 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Si bien todavía no quedan exonerados, se prevé que 30 docentes denunciados por diversos motivos, se reincorporen al sistema educativo, reveló Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Explicó que lo anterior deriva de la reciente aprobación de una reforma legislativa, cuyo objetivo es defender a las y los catedráticos señalados sin fundamento, por parte de algún padre de familia o tutor.

Refirió que, al momento de existir una acusación en contra de algún mentor, ya sea ante la SEGE o en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), deben ser separados de la impartición de clase de manera parcial "y ahí es donde nos faltan maestros".

Derivado de dicho proceso administrativo, el funcionario estatal reconoció que la suspensión genera afectaciones para las y los escolares, quienes se quedan sin un profesor frente a grupo y pierden clases

UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

Juan Carlos Torres Cedillo aseguró que la Secretaría de Educación está dispuesta a intervenir si se solicita

