Regresarían a las aulas 30 docentes denunciados por diversos motivos

Si bien todavía no quedan exonerados, se prevé que 30 docentes denunciados por diversos motivos, se reincorporen al sistema educativo, reveló Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Explicó que lo anterior deriva de la reciente aprobación de una reforma legislativa, cuyo objetivo es defender a las y los catedráticos señalados sin fundamento, por parte de algún padre de familia o tutor.

Refirió que, al momento de existir una acusación en contra de algún mentor, ya sea ante la SEGE o en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), deben ser separados de la impartición de clase de manera parcial "y ahí es donde nos faltan maestros".

Derivado de dicho proceso administrativo, el funcionario estatal reconoció que la suspensión genera afectaciones para las y los escolares, quienes se quedan sin un profesor frente a grupo y pierden clases.

