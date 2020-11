Regularán pensiones "prime" de ex rectores

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra anunció la reducción de la pensión vitalicia de todo el personal desde el nivel más bajo y por consecuencia, también de los ex rectores, a partir de la actual administración de la rectoría.

Precisó que no se conoce el método bajo el que se dio el acuerdo para otorgar 240 mil pesos mensuales de pensión a su antecesor, Manuel Fermín Villar Rubio, como detectó un medio local mediante solicitud de información pública.

Sin embargo y de acuerdo al avance de las negociaciones en las que deberá llegarse a un acuerdo pronto, se debe considerar que un profesor-investigador Nivel VI con la máxima antigüedad, hipotéticamente de 35 años en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, debe estar recibiendo alrededor de 85 a 90 mil pesos mensuales.

También se debe considerar que si bien esas cantidades se refieren a un nivel específico de investigador, también hay profesores de tiempo completo, medios tiempos y hora clase, y el cálculo de una pensión en su debida proporción se va reduciendo.

Para tratar de que la propuesta se convierta en realidad, anunció el inicio de las negociaciones con la Unión de Asociaciones del Personal Académico y el Sindicato Administrativo, con el fin de fijar un tope a las pensiones no sólo de los ex rectores, pero sí que se trate de una pensión digna, aunque no excesiva.

Dijo que las negociaciones salariales con los sindicatos van bien, y es previsible que pronto haya resultados.

Al igual que como ocurre en otras instancias del sector público, la revisión de las pensiones involucra no sólo a los sindicatos, sino también estudios actuariales.

La propuesta para pensionar a los ex rectores plantea otorgarles el Nivel VI de profesor investigador, es decir el de mayor rango de antigüedad cantidad que ofrece una pensión digna sin que tenga que caerse en el exceso.

El rector Zermeño tiene un sueldo bruto de 143 mil 332pesos con 78 centavos; su antecesor cobra una pensión de 240 mil 369 pesos con 48 centavos.