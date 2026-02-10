Rentas caras y extensión territorial detienen la armonización económica

Aunque la extensión territorial y la renta es cara por la alta demanda en la zona metropolitana de San Luis Potosí, solo hay un área específica en la que por problemas ajenos a esos aspectos, más bien allegados a motivos de organización y equipamiento, hay locales vacíos o en su caso hasta edificios disponibles que no están totalmente despoblados, advirtió Neil Castro, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). Explicó que las zonas de donde los ocupantes se van, son atípicas, pero presentan características muy peculiares, como ocurre en la avenida Venustiano Carranza, donde no hay algo claro que indique, por qué no hay una solución definitiva a un funcionamiento óptimo de la ciclovía de manera que armonice con la movilidad económica de la zona.

"Alguna vez se dijo que habría una reubicación de la ciclovía, pero se quedó nada más en el anuncio de la intención". Dijo que no identifica edificios abandonados, pero sí hay zonas donde se acelera la actividad económica, pero también aquellas donde no se mueve, como ocurre en la parte de Venustiano Carranza.

Agregó que hay lugares que ya están saturados, por ejemplo en la zona de Lomas, pero también es cierto que la oferta que hay es muy cara, precisamente porque tratan de aprovechar la demanda para elevar el precio. Dijo que hay mucha demanda de vivienda horizontal, pero también mucha oferta de vivienda vertical.