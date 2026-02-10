logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rentas caras y extensión territorial detienen la armonización económica

Por Martín Rodríguez

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Rentas caras y extensión territorial detienen la armonización económica

Aunque la extensión territorial y la renta es cara por la alta demanda en la zona metropolitana de San Luis Potosí, solo hay un área específica en la que por problemas ajenos a esos aspectos, más bien allegados a motivos de organización y equipamiento, hay locales vacíos o en su caso hasta edificios disponibles que no están totalmente despoblados, advirtió Neil Castro, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). Explicó que las zonas de donde los ocupantes se van, son atípicas, pero presentan características muy peculiares, como ocurre en la avenida Venustiano Carranza, donde no hay algo claro que indique, por qué no hay una solución definitiva a un funcionamiento óptimo de la ciclovía de manera que armonice con la movilidad económica de la zona. 

"Alguna vez se dijo que habría una reubicación de la ciclovía, pero se quedó nada más en el anuncio de la intención". Dijo que no identifica edificios abandonados, pero sí hay zonas donde se acelera la actividad económica, pero también aquellas donde no se mueve, como ocurre en la parte de Venustiano Carranza.

Agregó que hay lugares que ya están saturados, por ejemplo en la zona de Lomas, pero también es cierto que la oferta que hay es muy cara, precisamente porque tratan de aprovechar la demanda para elevar el precio.  Dijo que hay mucha demanda de vivienda horizontal, pero también mucha oferta de vivienda vertical.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP
Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP

Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP

SLP

Redacción

Autoridades sanitarias piden reforzar esquemas en niñas y niños.

Indepi informa jornada por el Día de la Lengua Materna
Indepi informa jornada por el Día de la Lengua Materna

Indepi informa jornada por el Día de la Lengua Materna

SLP

PULSO

El evento se llevará a cabo el 20 de febrero en La Palma, Tamasopo.

Sifide reporta colocación de 45 mdp en créditos durante enero en SLP
Sifide reporta colocación de 45 mdp en créditos durante enero en SLP

Sifide reporta colocación de 45 mdp en créditos durante enero en SLP

SLP

Redacción

El organismo estatal reportó la dispersión de financiamientos en programas productivos.

Federación actuaría en caso de nepotismo en Bienestar: JGTS
Federación actuaría en caso de nepotismo en Bienestar: JGTS

Federación actuaría en caso de nepotismo en Bienestar: JGTS

SLP

Rubén Pacheco

Afirma que las autoridades podrían intervenir si se comprueba