Renuncia Fernando Chávez a Secretaría del Ayuntamiento de SLP
Cabildo definirá al relevo en la capital potosina
Fernando Chávez Méndez presentó este sábado su renuncia al cargo de Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, puesto que desempeñaba hasta la fecha.
De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, la salida del funcionario obedece a motivos personales.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos adelantó que será en la próxima sesión de Cabildo donde presentará una propuesta para designar a quien ocupará la titularidad de la Secretaría General, la cual deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el cuerpo edilicio.
En tanto, el Ayuntamiento capitalino aseguró que las actividades administrativas continúan con normalidad, así como la atención a la ciudadanía y la ejecución de programas, en apego a la legalidad y la continuidad institucional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Subasta garantiza tres de cuatro obras prioritarias: Galindo
El alcalde informó que el cuarto proyecto podría realizarse con recursos propios del Ayuntamiento
no te pierdas estas noticias
Renuncia Fernando Chávez a Secretaría del Ayuntamiento de SLP
Redacción
Cabildo definirá al relevo en la capital potosina
Gráfico | Cierres viales en centro histórico por inicio de festival
Pulso Online
La Policía Vial anunció que hay rutas alternas de ese este sábado por a tarde
"Sindicato no ha presentado una sola propuesta": Monte de Piedad
Redacción
La institución afirma que el sindicato ha rechazado todas las soluciones planteadas