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Renuncia Fernando Chávez a Secretaría del Ayuntamiento de SLP

Cabildo definirá al relevo en la capital potosina

Por Redacción

Marzo 28, 2026 04:35 p.m.
A
Renuncia Fernando Chávez a Secretaría del Ayuntamiento de SLP

Fernando Chávez Méndez presentó este sábado su renuncia al cargo de Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, puesto que desempeñaba hasta la fecha.

De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, la salida del funcionario obedece a motivos personales.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos adelantó que será en la próxima sesión de Cabildo donde presentará una propuesta para designar a quien ocupará la titularidad de la Secretaría General, la cual deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el cuerpo edilicio.

En tanto, el Ayuntamiento capitalino aseguró que las actividades administrativas continúan con normalidad, así como la atención a la ciudadanía y la ejecución de programas, en apego a la legalidad y la continuidad institucional.

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