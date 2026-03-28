Renuncia Fernando Chávez a Secretaría del Ayuntamiento de SLP

Fernando Chávez Méndez presentó este sábado su renuncia al cargo de Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, puesto que desempeñaba hasta la fecha.

De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, la salida del funcionario obedece a motivos personales.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos adelantó que será en la próxima sesión de Cabildo donde presentará una propuesta para designar a quien ocupará la titularidad de la Secretaría General, la cual deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el cuerpo edilicio.

En tanto, el Ayuntamiento capitalino aseguró que las actividades administrativas continúan con normalidad, así como la atención a la ciudadanía y la ejecución de programas, en apego a la legalidad y la continuidad institucional.

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