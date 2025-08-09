Renuncias "enferman" al Hospital del Niño y la Mujer
Personal se va por falta de pago, denuncian también varias carencias
La falta de pago a médicos especialistas y enfermeras del Hospital del Niño y la Mujer ha provocado renuncias que dejan a pacientes —en su mayoría niños y madres— sin atención ni medicamentos.
Una madre de familia, cuyo hijo presenta discapacidades y no cuenta con Seguro Social, relató que el jueves pasado acudió a una cita médica y fue informada de que la especialista asignada había renunciado hacía un mes por la falta de salario.
Según su testimonio, el personal del hospital comentó que muchos médicos y enfermeras han dejado sus puestos en el último mes por no recibir su pago y por la carencia de insumos para trabajar. La situación es tan crítica que "ni papel tienen para las recetas".
Incluso, denunció que el hospital presenta un olor desagradable debido a la falta de artículos de limpieza.
La mujer lamentó que su hijo de tres años requiere medicamentos con un valor de hasta 20 mil pesos, imposibles de costear para su familia, situación que también enfrentan otros pacientes.
Pidió que las autoridades correspondientes intervengan de inmediato para regularizar la atención, ya que los pacientes están en total vulnerabilidad y no tienen recursos para acudir con médicos particulares.
