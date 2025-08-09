Renuncias "enferman" al Hospital del Niño y la Mujer

La falta de pago a médicos especialistas y enfermeras del Hospital del Niño y la Mujer ha provocado renuncias que dejan a pacientes —en su mayoría niños y madres— sin atención ni medicamentos.

Una madre de familia, cuyo hijo presenta discapacidades y no cuenta con Seguro Social, relató que el jueves pasado acudió a una cita médica y fue informada de que la especialista asignada había renunciado hacía un mes por la falta de salario.

Según su testimonio, el personal del hospital comentó que muchos médicos y enfermeras han dejado sus puestos en el último mes por no recibir su pago y por la carencia de insumos para trabajar. La situación es tan crítica que "ni papel tienen para las recetas".

Incluso, denunció que el hospital presenta un olor desagradable debido a la falta de artículos de limpieza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mujer lamentó que su hijo de tres años requiere medicamentos con un valor de hasta 20 mil pesos, imposibles de costear para su familia, situación que también enfrentan otros pacientes.

Pidió que las autoridades correspondientes intervengan de inmediato para regularizar la atención, ya que los pacientes están en total vulnerabilidad y no tienen recursos para acudir con médicos particulares.

Te puede interesar: Abuso sexual contra menores en SLP: una realidad judicial alarmante