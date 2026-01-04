Reparan registros dañados en zonas peatonales del Centro Histórico

El Gobierno Municipal realizó trabajos de reparación de tapas de registro en distintos puntos del Centro Histórico, con el objetivo de reducir riesgos para peatones en zonas de alta afluencia.

Las acciones fueron ejecutadas por la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) y se concentraron en los Arcos del Palacio Municipal, sobre la calle Los Bravo, así como en el Jardín Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia, en el Jardín Hidalgo se intervinieron tres tapas de registro que presentaban daños visibles, con el fin de evitar accidentes y mejorar las condiciones de tránsito peatonal.

LEA TAMBIÉN Ayuntamiento y las empresas, mantienen alianza clave por SLP EL ALCALDE AFIRMA QUE LA SINERGIA ES FUNDAMENTAL PARA GENERAR EMPLEOS

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director de la UGCH, Jesús Becerra Rodríguez, señaló que estos trabajos forman parte de labores de mantenimiento preventivo en espacios públicos del primer cuadro de la ciudad, particularmente en áreas con flujo constante de personas.

Indicó que continuarán los recorridos de supervisión y mantenimiento en el Centro Histórico, además de que se mantiene abierta la recepción de reportes ciudadanos para atender anomalías que representen un riesgo.