Reparten huevos casa por casa en V. de Pozos

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Al igual que en Soledad de Graciano Sánchez, en Villa de Pozos la administración municipal también ha repartido cartones de huevo de gallina como parte de sus programas de apoyo alimentario.

Las entregas se realizan puerta por puerta a personas consideradas de sectores sociales vulnerables y en ello participa la directora del Sistema Municipal DIF, Laura Angélica Villanueva Hernández y el personal a su cargo.

A las y los beneficiarios se les apoya con un cartón con 30 piezas de huevo y la entrega más reciente, publicada en las plataformas del DIF Municipal, fue el pasado miércoles 6 de mayo, pero ha habido otras entregas como la del viernes 17 de abril.

La dependencia considera estas entregas como parte esencial de programas como Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días y el Programa de Alimentación Escolar.

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A diferencia de Soledad, donde su alcalde Juan Manuel Navarro Solís participa activamente en las entregas de huevo, en Villa de Pozos no se ha publicitado mucho la participación de la concejal presidente Patricia Aradillas en este tipo de iniciativas.