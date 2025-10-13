Repite ayuntamiento proceso para titular de Atención a Indígenas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí llevó a cabo este domingo la renovación del proceso de consulta para designar a la persona titular de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, en el que resultó electo Julio Hernández Miguel, en cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

La resolución del TEE ordenó repetir el proceso luego de que se determinaron irregularidades en la consulta anterior, al no haberse garantizado plenamente los principios de representatividad y participación de las comunidades indígenas del municipio. En atención a dicha sentencia, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC)asumió la conducción del nuevo procedimiento, con la presencia de observadores de distintas instancias estatales y municipales.

Durante la jornada participaron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría General del Ayuntamiento, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) y el propio CEEPAC, quienes verificaron el desarrollo de una consulta transparente y conforme a los lineamientos legales.

La designación de Julio Hernández Miguel marca el cierre de un proceso que derivó de un litigio por la falta de una consulta adecuada a las comunidades originarias. Aunque el Ayuntamiento destacó que con este ejercicio se reafirma su compromiso con la inclusión y el respeto a los derechos de los pueblos originarios, organizaciones indígenas han insistido en que estos procesos deben institucionalizarse para evitar recurrir al ámbito judicial cada vez que se elige una representación indígena.

Cabe recordar que durante el primer trimestre del año el TEE informó que se ordenó al Ayuntamiento de la capital reponer la elección del titular de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, al considerar que la convocatoria original incumplió con un mandato judicial al no traducirse a las lenguas Mazahua, Mixteca Baja, Xiou´i, Pame y Huachichil, lo que vulneró la participación indígena; en consecuencia, el nombramiento de Palmira Flores quedó sin efecto.