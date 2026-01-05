Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre
Obras Públicas atendió un reporte ciudadano.
El Gobierno de la Capital inició trabajos de herrería para la reposición de una rejilla pluvial en la avenida 20 de Noviembre, tras reportes ciudadanos por riesgos a peatones y automovilistas.
La Dirección de Obras Públicas informó que la intervención busca mejorar la seguridad vial y peatonal en una vialidad de alta circulación, especialmente durante la temporada de lluvias.
Las autoridades señalaron que este tipo de reparaciones se realizan de forma prioritaria en puntos donde la infraestructura presenta daños.
Pide el Interapas no tirar el aceite de cocina en el drenaje
Las consecuencias de desechar aceite usado en el desagüe van desde obstrucciones en tuberías hasta daños en la infraestructura sanitaria.
