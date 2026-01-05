logo pulso
Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre

Obras Públicas atendió un reporte ciudadano.

Por Redacción

Enero 05, 2026 05:48 p.m.
A
Reparación de rejilla pluvial

Reparación de rejilla pluvial

El Gobierno de la Capital inició trabajos de herrería para la reposición de una rejilla pluvial en la avenida 20 de Noviembre, tras reportes ciudadanos por riesgos a peatones y automovilistas.

La Dirección de Obras Públicas informó que la intervención busca mejorar la seguridad vial y peatonal en una vialidad de alta circulación, especialmente durante la temporada de lluvias.

Las autoridades señalaron que este tipo de reparaciones se realizan de forma prioritaria en puntos donde la infraestructura presenta daños.

Pide el Interapas no tirar el aceite de cocina en el drenaje

Las consecuencias de desechar aceite usado en el desagüe van desde obstrucciones en tuberías hasta daños en la infraestructura sanitaria.

