Reporta Segam buena calidad del aire en SL

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), aseguró que el cierre del año, con relación a la calidad del aire, resultó adecuado, debido a que en ningún momento se rebasaron los niveles máximos permitidos por las normas de salud.

El director de Ecología Urbana de la Segam, Salvador Núñez reconoció que la pirotecnia afectó en el aumento de los contaminantes, "aunque afortunadamente las contribuciones no se acumulan debido a que no existe un problema grave en las emisiones cotidianas, aun así, al aumentar esos niveles no se sobrepasa por nada los niveles permitidos en la norma de salud".

Dijo que los niveles estuvieron cercanos a pasar esas elevaciones, principalmente en material "particulado", por lo que los átomos PM10 resultan las más elevadas.

Recomendó que cuando las partículas PM-10 se encuentren elevadas evitar realizar actividades al aire libre, disminuir actividad física y apegarse a los horarios en donde no están tan altas esas partículas, de 9 a 13 horas.