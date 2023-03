Reportan 68 nuevos casos de covid; hay siete personas hospitalizadas

En cuanto a los casos Covid-19 en el Estado, se dan a conocer 68 nuevos contagios, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 246 mil 143 casos totales de esta enfermedad.



En la Jurisdicción Sanitaria I se detectaron 64 de los nuevos casos; uno, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; dos, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; uno, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; ningún caso nuevo registrado en personas residentes de otra Entidad y en las jurisdicciones sanitarias IV de Rioverde, VI de Tamazunchale y VII de Tancanhuitz.

La cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7 mil 688, al no presentarse defunciones por Covid-19 en este día. Sobre los estudios de nuevos casos registrados, 44 son de mujeres y 24 hombres en un rango de edad de 1 a 82 años. Del total 22 tenían su esquema de vacunación completo contra el coronavirus, uno incompleto y el resto sin vacunación.

Respecto a la hospitalización por Covid-19, se encuentra en uno por ciento al encontrarse siete personas hospitalizadas, de las cuales una requiere de respiración asistida.

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí reitera el llamado a fortalecer el autocuidado y no confiarse, la pandemia no ha terminado, por lo que las medidas preventivas deben seguir implementándose. Por otra parte, si presentan síntomas de resfriado es importante no automedicarse y acudir al médico para tratar a tiempo el Covid o descartarlo y atender otro tipo de enfermedades respiratorias de la temporada como Influenza, neumonía, gripa o alguna alergia.