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Reportan 90% de control en incendio; calidad del aire no representa riesgo

Persistirán efectos de humo en Villa de Pozos, Jassos y colonias cercanas

Por Redacción

Abril 08, 2026 10:57 p.m.
A
Reportan 90% de control en incendio; calidad del aire no representa riesgo

El incendio registrado desde temprana hora en la empresa Polímeros Nacionales, en la Zona Industrial, se encuentra controlado en un 90 por ciento, informaron autoridades estatales, que mantienen labores para lograr su liquidación total.

De acuerdo con Protección Civil Estatal, se realizaron trabajos intensivos para evitar que las llamas se extendieran a otras empresas, sin que hasta el momento represente mayores riesgos.

En paralelo, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y los Servicios de Salud señalaron que la calidad del aire en la zona metropolitana se mantiene en niveles moderados, por lo que no representa un riesgo generalizado para la población.

No obstante, advirtieron que, debido a la cercanía del incendio, podrían presentarse afectaciones en Villa de Pozos, Jassos y comunidades aledañas, así como en colonias como El Paseo, Balcones y Aguaje.

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Las autoridades recomendaron a la población usar cubrebocas, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar actividades físicas al aire libre.

Asimismo, indicaron que la dirección del viento se mantiene hacia el sureste, por lo que se prevé que la acumulación de contaminantes en esa zona persista durante al menos cuatro horas.

Finalmente, reiteraron que el monitoreo de la calidad del aire se mantiene activo y que las acciones se realizan priorizando la protección de la salud de la población.

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