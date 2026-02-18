logo pulso
¡AMIGOS POR SIEMPRE!

SLP

Reportan 90% de control en incendio de Mexquitic

Comité Estatal informa operativos en Zaragoza, Villa de Reyes y Santa María del Río.

Por Redacción

Febrero 18, 2026 08:21 p.m.
A
Reportan 90% de control en incendio de Mexquitic

El Comité Estatal de Manejo del Fuego informó que el incendio registrado en la comunidad de Milpillas, en el municipio de Mexquitic de Carmona, presenta un 90 por ciento de control en uno de sus flancos, según el último reporte oficial.

De acuerdo con el comunicado, tras este avance las brigadas concentraron maniobras en la comunidad de La Cruz, donde continúan trabajos para contener el fuego y delimitar el perímetro afectado.

La autoridad estatal señaló que también permanecen activos otros cinco puntos de combate en los municipios de Zaragoza, Villa de Reyes, Santa María del Río y en la delegación de La Pila, en la capital potosina.

En las labores participan la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), brigadistas municipales y voluntarios.

Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (fotos y video)

El siniestro abarca desde la zona de Milpillas hasta Las Cruces

Acciones y recomendaciones de las autoridades

Hasta el momento no se ha informado la superficie afectada ni si existen daños a viviendas o personas lesionadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar el uso de fuego en zonas rurales y reportar columnas de humo al 9-1-1.

Combate a incendio en Mexquitic.

