Reportan avances en modernización del aeropuerto de SLP
Sedeco reporta aumento de pasajeros y mejoras en infraestructura.
El Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí fue tema central en la primera sesión ordinaria de la Comisión Consultiva 2025, donde autoridades estatales, federales y representantes del sector aeronáutico revisaron el estado actual de la infraestructura y la conectividad aérea.
En el informe presentado, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) expuso que durante 2024 se movilizaron 738 mil pasajeros, mientras que la capacidad instalada permite atender hasta 1.3 millones de usuarios anuales.
De acuerdo con la dependencia, el tráfico de pasajeros aumentó 12 por ciento, impulsado por rutas recientes hacia San Antonio, Dallas, Houston y Atlanta. También se detallaron mejoras en pistas, rodajes, plataforma comercial y en el parque solar, que actualmente cubre 37 por ciento del consumo energético del aeropuerto.
La sesión reunió a aerolíneas, organismos empresariales y autoridades del sector para revisar avances y proyectos en curso. Se destacó que la ampliación de rutas y la modernización de la infraestructura dependerán de la coordinación entre las instancias involucradas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Reportan avances en modernización del aeropuerto de SLP
Pulso Online
Sedeco reporta aumento de pasajeros y mejoras en infraestructura.
Alertan por estafa de "premios" falsos en SLP
Pulso Online
La Fiscalía alerta por llamadas que prometen regalos inexistentes.
Mitad de talleres mecánicos opera sin regulación: CEPC
Rubén Pacheco
La CEPC reporta la mitad de establecimientos de bajo riesgo sin regulación; operativos se han reforzado.