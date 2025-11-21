logo pulso
SLP

Reportan avances en modernización del aeropuerto de SLP

Sedeco reporta aumento de pasajeros y mejoras en infraestructura.

Por Pulso Online

Noviembre 21, 2025 05:42 p.m.
A
El Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí fue tema central en la primera sesión ordinaria de la Comisión Consultiva 2025, donde autoridades estatales, federales y representantes del sector aeronáutico revisaron el estado actual de la infraestructura y la conectividad aérea.

En el informe presentado, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) expuso que durante 2024 se movilizaron 738 mil pasajeros, mientras que la capacidad instalada permite atender hasta 1.3 millones de usuarios anuales.

De acuerdo con la dependencia, el tráfico de pasajeros aumentó 12 por ciento, impulsado por rutas recientes hacia San AntonioDallasHouston y Atlanta. También se detallaron mejoras en pistasrodajesplataforma comercial y en el parque solar, que actualmente cubre 37 por ciento del consumo energético del aeropuerto.

La sesión reunió a aerolíneas, organismos empresariales y autoridades del sector para revisar avances y proyectos en curso. Se destacó que la ampliación de rutas y la modernización de la infraestructura dependerán de la coordinación entre las instancias involucradas.

