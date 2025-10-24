Reportan intento de robo en oficinas de Bienestar en SLP

La Delegación de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí informó que, durante la madrugada de este viernes, una persona plenamente identificada ingresó de manera no autorizada a sus instalaciones, con la aparente intención de cometer un acto ilícito.

En el comunicado, la dependencia precisó que el individuo ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes, y que se presume que el intento podría estar relacionado con la intención de sustraer recursos destinados a los programas sociales que operan en la región Huasteca.

El documento subraya que los fondos correspondientes están bajo resguardo de instituciones de seguridad nacional y que la delegación no almacena dinero en efectivo, por lo que ninguno de los programas o beneficiarios resultó afectado.

Asimismo, señaló que las autoridades federales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

"La Delegación de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los programas sociales", señala el comunicado.

