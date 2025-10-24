logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reportan intento de robo en oficinas de Bienestar en SLP

Una persona ingresó sin permiso a las instalaciones, pero los fondos están bajo resguardo y no hubo afectaciones

Por Pulso Online

Octubre 24, 2025 11:17 a.m.
A
Delegación de Bienestar en San Luis Potosí.

Delegación de Bienestar en San Luis Potosí.

La Delegación de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí informó que, durante la madrugada de este viernes, una persona plenamente identificada ingresó de manera no autorizada a sus instalaciones, con la aparente intención de cometer un acto ilícito.

En el comunicado, la dependencia precisó que el individuo ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes, y que se presume que el intento podría estar relacionado con la intención de sustraer recursos destinados a los programas sociales que operan en la región Huasteca.

El documento subraya que los fondos correspondientes están bajo resguardo de instituciones de seguridad nacional y que la delegación no almacena dinero en efectivo, por lo que ninguno de los programas o beneficiarios resultó afectado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, señaló que las autoridades federales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

"La Delegación de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los programas sociales", señala el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan la muerte de un niño en SGS




Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sanciones recaerán en funcionarios de UASLP por bloquear auditorías: IFSE
Sanciones recaerán en funcionarios de UASLP por bloquear auditorías: IFSE

Sanciones recaerán en funcionarios de UASLP por bloquear auditorías: IFSE

SLP

Ana Paula Vázquez

Lecourtois López dijo que podrían incluir multas económicas y hasta inhabilitaciones

Reportan intento de robo en oficinas de Bienestar en SLP
Reportan intento de robo en oficinas de Bienestar en SLP

Reportan intento de robo en oficinas de Bienestar en SLP

SLP

Pulso Online

Una persona ingresó sin permiso a las instalaciones, pero los fondos están bajo resguardo y no hubo afectaciones

Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales
Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales

Celebrarán el Xantolo en penales potosinos con actividades culturales

SLP

Redacción

Los centros de reinserción del estado realizarán actividades culturales y deportivas

Concluye censo de viviendas afectadas en la Huasteca; fueron 9 mil 985
Concluye censo de viviendas afectadas en la Huasteca; fueron 9 mil 985

Concluye censo de viviendas afectadas en la Huasteca; fueron 9 mil 985

SLP

Agencias

La Secretaría del Bienestar iniciará con el reparto de recursos en efectivo, vales de despensa y enseres domésticos