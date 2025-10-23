logo pulso
Investigan la muerte de un niño en SGS

La madre vagaba con el cuerpo inerte por las calles de la cabecera municipal

Por Flor Martínez

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
La presidenta del Sistema Municipal DIF de Soledad, María del Pilar Cardona Reyna, informó que se canalizó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el caso de un menor que habría presentado complicaciones de salud presuntamente derivadas de una ingesta o atención inadecuada. 

Lo anterior, luego de que se diera a conocer a través de medios digitales el caso de una mujer cargando en brazos a un menor de aproximadamente dos años sin vida, en la calle Corregidora y Magdaleno Cedillo en Soledad de Graciano Sánchez, el pasado fin de semana. 

Tras lo anterior, la funcionaria señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por personal del DIF municipal, el procurador de la dependencia acudió de inmediato tras conocer el hecho y notificó que el caso fue turnado primero a Seguridad Pública y posteriormente a la Fiscalía, instancia que ahora se encarga del seguimiento de la investigación.

La funcionaria explicó que el personal del DIF acudió al domicilio de la familia, donde se les informó que el menor habría sufrido una reacción alérgica a un alimento que consumió. 

Sin embargo, la abuela del niño comentó que posiblemente la madre se habría equivocado en el medicamento administrado al menor, aunque aclaró que ese señalamiento aún no ha sido confirmado oficialmente. 

Asimismo, se dio a conocer que la madre del menor presuntamente presenta un daño neurológico, situación que pudo haber influido en la atención que brindó al niño, según la versión de la familia. No obstante, aclaró que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar las causas reales de este lamentable suceso.

