Reprocha secretaria de Salud que ciudadanos desobedezcan las medidas preventivas (VIDEO)

La secretaria de Salud de San Luis Potosí, Mónica Liilana Rangel reprochó que aun con las recomendaciones de las autoridades y la clausura de espacios como las plazas públicas, aún hay gente que desobedece las indicaciones e incluso utiliza bancas públicas u otras áreas restringidas.

"Si como padres, hijos, abuelos, amigos no comprendemos la dimensión de lo que se vive, seguramente serás uno de los que estén pidiendo una cama de terapia intensiva y ahí ya no va a ser culpa del gobierno, no va a ser culpa de la persona, no va a ser culpa de la secretaria de Salud que no me dijo que no saliera, es una responsabilidad compartida".

Recordó que en algunos hospitales de México ya hay letreros afuera donde se advierte que no hay ya espacios en camas "y que tengas que andar con tu paciente, con tu hijo, con tu padre, con tu madre yendo hospital por hospital buscando dónde hay un espacio, si eso no nos mueve, si eso no nos cimbra como sociedad... no esperemos a que la gente se muera en la calle, evitemos eso".

Si te ponen un letrero donde diga 'no salga, no pase, no haga esta actividad', háganlo, lo único que necesitamos es que la gente comprenda que si no acata las instrucciones y recomendaciones, probablemente uno de los espacios que vayan a ocupar en una cama de hospital o desafortunadamente en alguna estadística sobre defunción, seas tú".

Criticó que sea necesario el uso de la policía para controlar ciertas situaciones, "si estoy viendo que me están diciendo 'no pase porque se puede enfermar, se va a contagiar, va a regresar a su casa y puede contagiar a su familia...' y aún así, pasamos".