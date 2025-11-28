Reprueban en Congreso aguinaldos a concejales poceños

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, consideró "lo más correcto" la petición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para remover a ciertos concejales de Villa de Pozos, luego de que se diera a conocer que se habrían aprobado un aguinaldo de 200 mil pesos.

"Pues yo creo que es lo más correcto, no escuché la declaración del señor gobernador, pero es lo más correcto. Yo ahorita voy a subir un punto de acuerdo, a lo mejor ya convocaríamos para otra cosa. El tema es que no es conveniente, no es justo y no se vale. Quienes están hoy gobernando Pozos tienen la gran responsabilidad de trabajar por la ciudadanía de Pozos, no para darse bonos navideños", comentó la diputada local.

Consultada sobre si el Congreso podría regular la entrega de bonos o compensaciones extraordinarias en los ayuntamientos, Rocha Medina respondió que el Legislativo sí puede emitir llamados o lineamientos para evitar prácticas discrecionales.

Rocha Medina agregó que, por tratarse de un municipio de reciente creación, el comportamiento de sus concejales debe ser especialmente responsable.

El gobernador Ricardo Gallardo calificó la medida como un agravio para la población y urgió al Poder Legislativo a intervenir. Dijo que es una "mentada de madre (sic)" y planteó la remoción de los mismos.

Al respecto, el concejal Dante Alán Carreón, informó que se dichas prestaciones, son en beneficio de "todos" los trabajadores y por una "solicitud presentada en forma UNANIME por TODOS los integrantes del H. Concejo".

Explico que la represupuestación considera los siguientes aspectos:

- Pago correspondiente al séptimo día (Equivalente a 7 días de sueldo por las 7 quincenas

laboradas 16 días).

- Reintegro de ISR exclusivamente por ingresos obtenidos por aguinaldo

(Porcentaje variable conforme a la percepción obtenida).

- Compensación autoridades y colaboradores por honorarios asimilables (Equivalente al 30-45 días de sueldo, a quienes no tienen derecho a aguinaldo por las características propias de su relación laboral).

Señaló que, las medidas propuestas y aprobadas, constituyen un apoyo en general a todos los trabajadores, en solidaridad y exhorto a continuar coadyuvando en el desarrollo del Municipio, por lo que en ningún momento de manera conjunta y mucho menos particular, se planteó, impulsó, ni aprobó, el incremento de ingresos por concepto de aguinaldo para ningún trabajador del municipio, como se ha venido mal informado a la población.