Esconde Villa de Pozos su plan de ingresos para 2026

Noviembre 22, 2025 01:13 p.m.
El Concejo Municipal de Villa de Pozos aprobó por unanimidad la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2026, la cual, deberá entregarse ahora al Congreso del Estado para su análisis, ajuste y votación por parte de las y los legisladores.

En un boletín informativo, se informó de dicha aprobación del proyecto, durante la décimo segunda sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno del nuevo municipio y ya con la presencia de la actual concejal presidente, la diputada con licencia Patricia Aradillas.

De momento, no se precisó a cuánto asciende la propuesta de ingresos para el próximo año, pero, en teoría, deberá ser mayor a los 583 millones 997 mil 643.60 pesos que autorizó el Poder Legislativo del Estado el año pasado.

La concejal presidente Patricia Aradillas subrayó "la importancia de definir con responsabilidad los recursos económicos que permitirán financiar las necesidades prioritarias de la población, entre ellas, obras de infraestructura, programas de desarrollo social y acciones orientadas al bienestar de las familias de Villa de Pozos", dice el boletín. 

Mencionó que la Ley de Ingresos 2026 fue discutida y analizada previamente en mesas de trabajo junto a las y los concejales regidores "en un ejercicio de diálogo que permitió fortalecer el documento con propuestas en beneficio de las y los habitantes del municipio" y reiteró el compromiso del gobierno municipal de "trabajar con transparencia, orden y visión de futuro para avanzar y mejorar la calidad de vida de todas y todos los habitantes de Villa de Pozos".

