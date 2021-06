Repunta pandemia en diez estados

Miguel Lutzow Steiner, Secretario de Salud, dijo que hay señales preocupantes de una tercera ola epidémica en el mundo, y en México hay diez estados donde hay un incremento en el porcentaje de hospitalización.

Explicó que, tan es así, que la Ciudad de México cambió de semáforo Verde a Amarillo, y Tamaulipas de Amarillo a Naranja; además, hay estados con incremento de casos como Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Campeche, Sinaloa.

"La epidemia no se va a acabar y hay factores que están jugando en contra: exceso de confianza, movilidad y las variantes que harán que todo el año tengamos casos", dijo el titular de Salud en el Estado.

Invitó a aplicarse la segunda dosis a personas de 50 años de edad y más en la Zona Metropolitana, en las siete sedes de la capital y Soledad de Graciano Sánchez.

"La gran mayoría de las personas que han fallecido no tenían ninguna sola dosis y estaban dentro de los grupos de edad que se han programado en la vacunación... son personas que decidieron no vacunarse, puede haber contagio entre personas vacunadas, pero es un hecho que no tendrán una enfermedad agravada".

Carlos Aguilar Acosta, Comisionado de Coepris, dio a conocer que hasta el momento las medidas sanitarias permanecen en cumplimiento obligatorio. En cuanto a la revisión de los 7 protocolos distintos establecidos con las autoridades educativas en todo el territorio potosino, se han revisado 188 escuelas para verificar el cumplimento de todos los protocolos establecidos.