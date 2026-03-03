Requieren puentes atención constante

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, reconoció que varios puentes peatonales de la capital requieren intervenciones constantes debido al vandalismo, la acumulación de basura y el desgaste de sus instalaciones, especialmente en lo relacionado con alumbrado y pintura.

Señaló que uno de los casos más recurrentes es el puente Muñoz, donde han tenido que intervenir en diversas ocasiones por daños y afectaciones. Explicó que en ese punto existe una situación particular, ya que la estructura está dividida entre tramos de carácter municipal y otros de propiedad privada: el que cruza la avenida Muñoz corresponde a un particular, mientras que el que atraviesa el Río Santiago compete al municipio. Aun con esa división, aseguró que el mantenimiento se ha dado de manera general.

El funcionario subrayó que uno de los aspectos prioritarios es el alumbrado. Indicó que varios puentes cuentan con iluminación vinculada a estructuras espectaculares o al propio diseño del puente para mejorar su visibilidad nocturna, pero aun así se ha instruido al personal de Imagen Urbana para reforzar labores de pintura y rehabilitación. En estos trabajos se utiliza principalmente el color amarillo tráfico, con fines preventivos y de seguridad.