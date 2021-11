Rescindirá Galindo contrato de cámaras de video vigilancia

Con base en las condiciones de incertidumbre y nulo control del sistema de cámaras de vigilancia y botones de pánico, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos ordenó la rescisión del contrato con la empresa Seguritec, el cual, además, excedía la vigencia de funciones del anterior presidente municipal, Xavier Nava Palacios.

El contrato con dicha firma de seguridad se hizo por 36 meses y por un monto de 27 millones de pesos, de los cuales ya sólo se deben dos, pero se trata de un sistema prácticamente inoperante cuyos controles no están en manos del actual Ayuntamiento.

"Lo que sabemos sobre esto es lo que ya compartimos: Que se instalaron mil 500 cámaras y botones de pánico, pero que este sistema no está operando. Se reciben apenas 10 o 12 reportes, lo que es una cantidad mínima, pues debería haber más. Lo más grave es que no tenemos control del software porque no nos lo entregaron; no tenemos las claves y si no se actualiza se va a perder aún más la operatividad y al final serán las y los ciudadanos quienes pierdan control de ese sistema", advirtió el alcalde Enrique Galindo.

Dijo que ya se ha solicitado a la empresa Seguritech y a los funcionarios de la administración anterior involucrados en este proyecto que entreguen las claves, el código fuente y todo lo necesario, pues el software debería, en principio, ser institucional debido a que se compró con dinero del erario.

Del contrato con Seguritech, empresa controvertida no sólo en otros estados de la República como Guanajuato, sino en otros países como El Salvador, dijo que dicho contrato se hizo por 36 meses, lo que excedió el periodo de gestión del anterior alcalde, por lo que el departamento jurídico del actual Ayuntamiento ya se encarga del caso y el alcalde mismo ha ordenado la rescisión del contrato.